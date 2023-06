Virginia Tschang alla corte di Nickelodeon | «Questa sì che è vita!»

Leggi su funweek

(Di venerdì 9 giugno 2023) C’è anche un po’ dinel mondo di. Classe 2002 e deejay di Radio Zeta (dove conduce il programma Destinazione Zeta),ha infatti iniziato a collaborare conrealizzando pillole video sui social del canale. «Ho sempre guardato i contenuti die i loro programmi. – ci dice– Quindi, quando è arrivata la proposta, ero super contenta. Ho sempre fatto contenuti per kids e per me era perfetta come collaborazione». La prima esperienza è stata con SpongeBob: «Ho subito detto È il mio! – scherza– Abbiamo fatto una piccola riunione di recap e poi c’è stato il giorno delle registrazioni. La parte più bella è che ti portano subito al trucco e parrucco:sì che è ...