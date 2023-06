«Violentata per 15 anni dai genitori affidatari anche in riti satanici» | la Procura di Milano chiude le indagini

(Di venerdì 9 giugno 2023) 15, tra il 2000 e il 2015: tanto sarebbe durato l’incubo di una giovane, appena maggiorenne, costretta daia subire «violenze sessuali,di gruppo»in «un contesto die messe nere». Ladiha chiuso le, in vista della richiesta di processo, con l’accusa di riduzione in schiavitù per la coppia. Contesta agli indagati di aver esercitato sulla donna «poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà». I fatti Nel 2002 sarebbevenuto alla luce un figlio, frutto delle violenze subìte dalla giovane dal padreo, a cui viene contestatoil reato di violenza sessuale di ...

Ma non ci sarebbe riuscita: la coppia sarebbe andata a riprenderla,poi sottoporla ad ulteriori violenze. Sarebbe stata anche "segregata in una intercapedine" e poi "nascosta all'interno di una ...La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, con l'accusa di riduzione in schiavitùuna coppia di genitori affidatari checirca 15 anni, tra il 2000 e il 2015, avrebbero costretto una giovane, ospitata nella loro casa quando era appena maggiorenne, a subire "violenze sessuali, anche di gruppo" anche in "un contesto ...... quella in cui si vedono un mostro gigante che vola e una ragazzada un robot: pare che la prima stampa sia stata questa e che l'abbiano modificata in corsa".la cronaca, il ritiro di ...

«Violentata per 15 anni dai genitori affidatari anche in riti satanici ... Open

I fatti nel Trevigiano. Un 28enne è stato condannato in primo grado per violenza sessuale e lesioni nei confronti della titolare di un centro massaggi ...Una storia d’amore burrascosa, interrotta, poi ripresa, quindi di nuovo chiusa. In mezzo tante violenze a vari livelli, dalle aggressioni agli abusi veri e propri. E in più anche un aborto. Insomma, u ...