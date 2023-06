Vino | Bertinoro capitale Albana con la settima edizione del master Romagna Albana Docg

(Di venerdì 9 giugno 2023) Forlì-Cesena, 9 giu. (Labitalia) -(Forlì-Cesena)dell'con ladel. In programma sabato 10 giugno, l'evento vede confluire nel Balcone della12 sommelier (14 erano gli iscritti, 2 si sono ritirati) dal nord al sud d'Italia a testimonianza di un vitigno sempre più protagonista nel panorama nazionale. Promosso dal Consorzio Vini diper l'organizzazione di AISe Comune di, ilnegli ultimi quattro anni ha registrato adesioni in doppia cifra con arrivi da tutta la Penisola: 14 nel 2020, 17 nel 2021, 10 lo scorso ...

L'Albana sta uscendo dallo stereotipo didolce da fine pasto. E questo è un grande passo in ... Appuntamento al Master sabato 10 giugno acon l'evento che prende il via la mattina con le ...Sabato 10 giugno asi mettono alla prova con il vitigno bianco per eccellenza della Romagna: l'Albana. In palio il prestigioso scettro di ambasciatore della prima DOCG ottenuta da un...... primo weekend di settembre, a, dove rivive il rito medievale dell'accoglienza con un programma intenso di iniziative e proposte all'insegna della cultura, buona tavola e del buon;. il ...

Bertinoro capitale dell'Albana, presidente Ais Romagna e Vincitore

Week end di grande animazione a Bertinoro. Da oggi a domenica ’Borghi e Rocche di Romagna’, all’insegna della musica, cultura, natura ed enogastronomia. Si parte stasera alle 19.30 nel palazzo comunal ...Si accende l’estate a Bertinoro con la seconda edizione di “Borghi e Rocche di Romagna”, una tre giorni (9-11 giugno) all’insegna della musica, cultura, natura ed enogastronomia. Si parte venerdì 9 gi ...