(Di venerdì 9 giugno 2023), exdi Inter e Manchester City, in un’intervista video rilasciata sul Daily Mail oggi ha parlato di alcuni giocatori di entrambe le squadre in vistadi Champions League. II – Patrickha parlato così: «giocatori da vedere di Manchester City e Inter? Per me Rodri e Nicolò. Avrei voluto giocare con Ilkay Gundogan e aver avuto l’opportunità di allenare Kevin De Bruyne». Fonte: Daily Mail Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

...corazzati China Tiger prodotti da Shaanxi Baoji Special Vehicles sono stati avvistati per la... Da parte sua, il ministro degli Esteri, Mauro, ieri ha chiamato il direttore dell'Agenzia ...... sui cartelloni e sullo schermo, ma anche sui canali social della UEFA, durante e dopo la ... Patrick, leggenda del calcio per club e per nazionali, parla dell'importanza del rispetto ......corazzati China Tiger prodotti da Shaanxi Baoji Special Vehicles sono stati avvistati per la... Da parte sua, il ministro degli Esteri, Mauro, ieri ha chiamato il direttore dell'Agenzia ...

Vieira prima della finale: «Barella miglior giocatore dell’Inter!» Inter-News.it

Si inizia a parlare di calciomercato per la Sampdoria, dopo l'esperienza al Torino farà ritorno a Genova Ronaldo Vieira ma ...Zlatan Ibrahimovic è un giocatore speciale e non solo per le sue caratteristiche tecniche uniche o per le valanghe di gol messe a segno, ma perché fa parte del ristretto club ...