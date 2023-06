Video | tifosi dell' Inter scatenati a Istanbul fuori dall' hotel della squadra

Grande accoglienza per i giocatori dell'Inter, al rientro in hotel dalla rifinitura svolta allo stadio Ataturk di Istanbul in vista della finale ...Rivoluzione Attraverso una serie di clip, ipotranno comprendere come gli ufficiali di gara, arbitri in campo eassistenti arbitrali nella centrale Var, hanno interpretato i principali ...E isotto l'albergo dell'Inter sono centinaia. 20.20 Folla che attende la squadra di ritorno ... Nella testimonianza da Istanbul di Pasquale Guarro: 18.00 Partitelle 8v8 per l'Inter di ...

I tifosi di Bari e Cagliari si lanciano un fumogeno: un video mostra la follia durante i playoff Fanpage.it

Attraverso una serie di clip, i tifosi potranno comprendere come gli ufficiali di gara, arbitri in campo e video assistenti arbitrali nella centrale Var, hanno interpretato i principali episodi del ...All'aeroporto di Orio al Serio i sostenitori nerazzurri che assisteranno alla partita di sabato 10 contro il Manchester City: tesi ma fiduciosi ...