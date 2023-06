Video Inter - Manchester City | Inzaghi | ' ' Loro la squadra più forte al mondo' '

Alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City, l'allenatore dell', Simone Inzaghi, parla delle condizioni di ...Alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City, l'allenatore dell', Simone Inzaghi, parla degli avversari. Guarda il ...Alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City, il centrocampista dell', Hakan Calhanoglu, parla del fatto di ...

De Bruyne ha presentato così la finale di Champions League tra Manchester City e Inter: «Ringrazio l’allenatore dell’Inter ma abbiamo lavorato duro per fare del nostro meglio, abbiamo giocato tante pa ...AGI - Davanti all’hotel Hilton Bakirkoy di Istanbul , affacciato sul Mar Marmara, i tifosi della curva Nord dell’Inter sono in attesa del rientro dei giocatori in albergo. Siamo a 24 ore dalla finale ...