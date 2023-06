VIDEO IN – Inter | preparazione a Istanbul | le immagini dall’Ataturk

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023) Prosegue lain vista della finale di Champions League di domani trae Manchester City. Dal nostro fotografo Tommaso Fimiano arrivano ledal settore dello stadio Ataturk destinato ai tifosi nerazzurri.– Sale l’attesa in vista di domani, dove aandrà in scena la finale della UEFA Champions League trae Manchester City. Di seguito ledallo stadio Ataturk, con il settore dedicato proprio ai tifosi nerazzurri. Questo ildi-News.it, dal nostro inviato aTommaso Fimiano.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...