Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2023 ore 12 | 30

(Di venerdì 9 giugno 2023)DEL 9 GIUGNO ORE 12.20 GINA PANDOFLO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN USCITA USCIAMO DASULL’A12TARQUINIA CODE PER LAVORI TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PERMANE RALLENTATO IL SERVIZIO RALLENTATO SULLE LINEE B, B1 SULLA LINEA C è TORNATO REGOLARE ANCORA TRASPORTO PUBBLICO IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA PESCARA –SONO IN PROGRAMMA PER OGGI, VENERDÌ 9 GIUGNO, I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA PERTANTO, I TRENI REGIONALI DELLE ...