Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023) Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito l’aggiornamento sul Raccordo Anulare si rallenta per traffico sia interna sia esterna tra le uscite Appia e diramazioneSud usciamo dasulla A12Tarquinia code per lavori tra Santa Severa e Santa Maria in direzione Civitavecchia le altre notizie il trasporto pubblico capitolino servizio rallentato sulle linee di B1 e ci del metrò ancora trasporto pubblico sulla ferrovia Pescarasono in programma per oggi venerdì 9 giugno i lavori di manutenzione sulla linea pertanto i treni regionali delle reni Tivoli LunghezzaTiburtina e Pescara AvezzanoTermini possono subire ...