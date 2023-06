Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023)DEL 9 GIUGNO ORE 10.20 GINA PANDOFLO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA, LA CIRCONE è SCORREVOLE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E PISANA SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA CIRCONE SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, ANCHE SULLA-FIUMICINO DISAGI SULLA PROVINCIALEVPALOMBARESE, CODE DA VIA DI MARCO SIMONE FINO ALLA ROTATORIA PER LA NOMENTANA BIS, IN DIREZIONE NOMENTANA SULLA CONSOLARI FLAMINIA E CASSIA SI RALLENTA RISPETTIVAMENTE DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI E ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA TUTTO IN DIREZIONE ...