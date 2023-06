Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023)DEL 9 GIUGNO ORE 09.35 GINA PANDOFLO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E PISANA PROSEGUIAMO LUNGA LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO ANCORA CODE E SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTE DA RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO PROSEGUONO FINO A LUNEDÌ 19 GIUGNO, I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA LE STAZIONI DI TARQUINIA E MONTALTO DI CASTRO E NELLA STAZIONE DI ...