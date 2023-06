Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023)DEL 9 GIUGNO ORE 07.20 GINA PANDOFLO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DIUN INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA CASILINA E A24 PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI, MA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24, SI STA IN CODA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONESUD E APPIA FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO UN AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE CHE SI è VERIFICATO SULLA VIA TIBURTINA è IN VIA DI RISOLUZIONE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI CODE IN AUMENTO SULLA VIA SALARIA CODE DA VILLA SPADA A VIA DEI ...