Viabilità Roma Regione Lazio del 09-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023)DEL 9 GIUGNO ORE 07.20 GINA PANDOFLO BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ARALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE LA CASSIA IN PROSSIMITà DI VIA DELLA GIUSTINIANA E DI VIA DEI DUE PONTI TUTTO RICORDIAMO, IN DIREZIONEINVECE SULLA VIA TIBURTINA è UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE, TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE, VERSO IL RACCORDO ANULARE E PRORPIO SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA LE USCITE TRA CASILINA E APPIA SI RALLENTA IN ESTERNA TRA A24 E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL ...