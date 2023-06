Verso Manchester City-Inter LIVE | due ballottaggi per Inzaghi | Guardiola ha scelto Le ultime da Istanbul VIDEO

...e all'Ataturk Stadium di Istanbul la finale di Champions League prenderà il via e vedrà...che sarà urlato a squarciagola dai tantissimi tifosi interisti che hanno viaggiatola città ...Ore 18:15 CEST (19:15 TRT) - Conferenza stampa ufficialeCity FC - Atatürk Olympic Stadium. Ore 19:00 CEST (20:00 TRT) - AllenamentoCity FC - Atatürk Olympic Stadium. ...... non vogliamo fermarci, vogliamo giocarci questa finale nel migliore dei modi" : così ai microfoni di Sky Sport Simone Inzaghi alla vigilia della finale di Champions League contro ilCity .

Verso Manchester City-Inter: l'allenamento dei nerazzurri Inter - News Ufficiali

L'ex ciclista è in viaggio verso la Turchia, Istanbul in particolare. La città sarà la sede della finale di Champions League tra Inter e Manchester City e lui da tifoso nerazzurro non ha voluto ...