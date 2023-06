(Di venerdì 9 giugno 2023) Com'è nata l'idea di licenziarsi e partire? Non è stata una decisione improvvisa. È un sogno che mi porto dietro da 10 anni, e, precisamente, da quando ho letto 'In. Da Roma a Saigon' di Giorgio ...

Com'è nata l'idea di licenziarsi e partire Non è stata una decisione improvvisa. È un sogno che mi porto dietro da 10 anni, e, precisamente, da quando ho letto 'In Vespa. Da Roma a Saigon' di Giorgio ...... entrando anche nei dettagli del loro tira edelle ultime settimane. Oriana Marzoli e Daniele ... Quando sono arrivata in Italia, anziché fermarmi a Milano, mi sono diretta a, a casa sua. ...... Oriana e Daniele sono ancora al centro dell'attenzione per il loro infinito tira e. Domani 7 ... anziché rientrare a Milano dopo un impegno di lavoro, ha deciso di andare aper un ...

Verona, molla tutto e parte in scooter per l'Asia: "Tutto ciò che serve sta in uno zaino in una Vespa" TGCOM

Una tenda, due zaini con qualche cambio, i documenti, il telefono e una macchina fotografica. È l'essenziale con cui da circa un anno vive Saverio Altafini, un 36enne di Casette di Legnago, in provinc ...Reggio Emilia Udine No, Reggio Emilia, dopo un lungo tira e molla e un inatteso dietro front della Lega. Sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia il teatro del delicato spareggio… Leggi ...