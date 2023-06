Verissimo – le storie | le anticipazioni di sabato 10 e domenica 11 giugno

Infine il riferimento che Yaman ha fatto circa le suepassate e rovinate dal gossip è quasi ... stando a quanto aveva raccontato la stessa Leotta nel corso di un'intervista a, sarebbe ...Paola Caruso aveva raccontato tutto l'accaduto nel salotto dicondotto da Silvia Toffanin ...showgirl ha deciso di condividere con i suoi follower alcune foto e alcuni video e nelle...Così ha deciso di mettere a tacere una volta per tutte il gossip, sfogandosi tra ledi ... I due avevano bruciato le tappe, come confessò poi la giornalista di Dazn in un'intervista a. ...

Nuovo appuntamento con “Verissimo – le storie” Dietro la Notizia

I protagonisti del weekend di sabato 10 e domenica 11 giugno in tv: ecco le interviste di Verissimo Le Storie che andranno in onda nel doppio ...Dal 9 giugno arriva su Canale 5 la soap turca “La ragazza e l’ufficiale”, tratta dai romanzi di Nermin Bezmen, ispirati a loro ...