Veneto | via libera al suicidio assistito per una donna di 78 anni | soffre di un tumore irreversibile

(Di venerdì 9 giugno 2023) Inarriva per la seconda volta, senza ostruzionismi, il viada parte dell’azienda sanitaria regionale e dal Comitato etico ad una «richiesta di verifica delle condizioni» per poter accedere almedicalmente. Ad annunciarlo all’Ansa è l’Associazione Luca Coscioni. Gloria (nome di fantasia), 78, malata oncologica veneta, è riuscita ad avere l’ok per la verifica delle condizioni. Assistita dai legali dell’Associazione Luca Coscioni cui si era rivolta, laaveva iniziato la procedura a novembre 2022, con una richiesta all’azienda sanitaria competente. L’azienda sanitaria della regione amministrata dal leghista Luca Zaia, dopo attente verifiche, ha stabilito che Gloria possiede tutti i requisiti previsti dalla sentenza 242/19 della Consulta. Può ...

...Comitato Regionale FIPAVche ha letto il saluto inviato dal Presidente della Regione... Giovedì 8 il Trofeo dei Campionati Europei è arrivato nella scuola Istituto Comprensivo di...Fine vita, inarriva illibera per il suicidio assistito per la signora Gloria - nome di fantasia - di 78 anni. Ad annunciarlo è l'Associazione Luca Coscioni. L'ok da parte di una Asl italiana è il ...Inarriva per la seconda volta, senza ostruzionismi, il 'libera' da parte dell'azienda sanitaria regionale e dal Comitato etico ad una richiesta di verifica delle condizioni per poter accedere ...

Fine vita, dal Veneto via libera al suicidio medicalmente assistito per "Gloria" RaiNews

Sono stati effettuati in occasione dell’ “Oral Cancer Day 2023”, svoltosi in Piazza dei Signori a Treviso e in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. In 4 casi sospetti si è ritenuto necessario presc ...La paziente oncologica, 78 anni, potrà decidere quando porre fine alle sue sofferenze. È la quarta volta che accade in Italia, la seconda in Veneto ...