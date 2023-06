Velocità | ” si al diritto alla casa | no al diritto a fare cassa”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023) Urbanistica Veloccia “Trasformazione piani di zona? Oneri si potranno rateizzare, in casi complessi anche più a lungo, ma Parlamento ristabilisca tetti massimi.non può essere mezzo per” Maurizio Veloccia, assessore all’urbanistica di Roma Capitale è intervenuto nel programma Gli Inascoltabili in onda sull’emittente radiofonica New Sound Level fm90 per illustrare i nuovi provvedimenti in termini di trasformazione urbanistica approvati recentemente, di seguito alcune dichiarazioni: “Intanto ovviamente stiamo cercando di informare, adesso io andrò avanti in questi quartieri a spiegare e poi abbiamo messo in campo un portale, quindi basta con le pec, le email, le raccomandate, insomma entriamo finalmente nel XXI secolo e, attraverso un unico portale telematico ...