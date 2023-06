Veloccia | ”Stadio | la delega agevola la Roma”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023)“Pubblichiamo oggi avviso per individuare coordinatore dibattito pubblico da avviare e completare dopo vacanze in tempi ristretti. Sugli espropri, laagevolerà la” Maurizio, assessore all’Urbanistica diCapitale è stato intervistato dal programma Gli Inascoltabili in onda su radio New Sound Level fm90, di seguito alcune dichiarazioni: “Abbiamo voluto introdurre un altro provvedimento di semplificazione perché molto spesso accade che quando c’è un operatore privato che deve realizzare delle opere pubbliche, se queste opere sono esterne all’intervento ma servono all’intervento stesso come ad un esempio una rampa stradale oppure una fognatura che passa attraverso aree esterne all’intervento, tutte queste cose erano demandate ...