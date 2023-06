Vecchie dolcissime battaglie e moderne diatribe

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sul sito www.sacher.com, alla voce ristoranti e caffè, a Vienna, Salisburgo, Seefeld, Parndorf, dal primo giugno si è aggiunta Trieste. La più asburgica tra le città italiane è la prima, fuori dai confini nazionali dell’ex impero, a ospitare un locale che propone, con il marchio originale, la famosa torta al cioccolato inventata dall’apprendista pasticciere sedicenne Franz Sacher per il principe Klemens von Metternich il 9 luglio 1832 a Vienna. Annunciata per il Natale 2022 dagli imprenditori austriaci Alfons e Bernard, l’apertura, nel centro storico, in via Dante, in un elegante contesto di legni scuri, dorature, velluto rosso, lampadari di cristallo, specchi e marmo, è arrivata solo ora, a ridosso dell’estate, scatenando consensi e polemiche. I primi hanno portato file di clienti in attesa fuori dal negozio e hanno fatto sì che la domenica inaugurale di apertura saltasse per ...