Varriale | “E’ tifosissimo del Napoli La sera dello Scudetto sbirciava i festeggiamenti nello spogliatoio a Udine”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 9 giugno 2023) Enricosi è soffermato sul talento di Simone Pafundi rivelando un retroscena sulla vittoriadel. L’Italia si è qualificata alla Finale dei Mondiali Under 20, sconfiggendo la Corea del Sud per 2-1 nella sfida andata in scena allo Stadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata (Argentina). A metterci la firma, una firma non di poco conto, è stato anche Simone Pafundi, un giocatore di origini napoletani di proprietà dell’se. E’ stato lui che ha deciso la sfida con un sinistro magistrale dal limite, una punizione pennellata che si è andata a stampare proprio all’angolino alto non lasciando scampo al portiere. L’attaccante è già entrato nel mirino dele di Cristiano Giuntoli che avrebbe voluto portarlo in azzurro già la ...