Vangelo di oggi 9 Giugno 2023 | Mc 12 | 35-37 | Video commento

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi venerdì 9, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi”. “La persecuzione è un po’ l’aria della quale L'articolodi: Mc 12,35-37proviene da La Luce di Maria.

Marco 12,35 - 37 - Venerdì della IX Settimana TO (9 giugno 2023) - La domanda che Gesù pone neldiè lo zenit di un grande discorso che Gesù sta facendo per portare man mano chi lo ascolta a scoprire la sua vera identità . Egli è figlio di Davide secondo la carne e figlio di Dio ...Noi custodiamo nel cuore la ferma certezza che ilabbia molto da dire per la vita degli ... ci aiuta a individuare una strada per servire gli uomini e le donne di. E questo è il senso ...Il tema scelto quest'anno è "Chi cerchi", una frase tratta daldi Giovanni "che ci riporta ..., studentessa di 19 anni, vuole fare esperienza diretta di "ciò a cui deve la vita". Sono già ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo 6 Giugno 2023 - Cerco il Tuo volto

Dal Vangelo secondo Giovanni 6,51-58. In quel tempo, Gesù disse alla folla dei Giudei: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la ...Fondatore di un impero mediatico-religioso, fu tra i principali artefici del trionfo dei Repubblicani al Congresso sotto la presidenza Clinton nel 1994.