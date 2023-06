Vandali nella sede di un’associazione per bimbi autistici nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA Quarto, in provincia di Napoli, un bene confiscato e assegnato per iniziative a favore di bambiniè stato messo a soqquadro stanotte da ignoti, con misteriosi segni lasciati sul cancello di ingresso. Lo rende noto il Comune che spiega come isi siano introdotti all’interno di una delle due ville in via Cesapepere confiscate al clan Polverino e assegnate dal Comune di Quarto, tramite un bando pubblico, ad una Ats (associazione temporanea di scopo) che si occupa dell’assistenza a famiglie con bambini e bambine affetti dalle patologie dello spettro autistico. L’inaugurazione ufficiale delle attività è avvenuta sabato 27 maggio scorso. “Nemmeno due settimane dopo l’avvio delle attività dedicate ai bambini e alle bambine affetti dalle patologie dello spettro autistico – sottolinea il sindaco di Quarto Antonio ...