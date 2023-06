Valladolid | Plano | Roque | Joaqun e Aguado | prime uscite al Real Valladolid

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 giugno 2023) 2023-06-08 21:05:15 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Confermata la continuità di Fran Sánchez nella dirigenza sportiva e Pezzolano in panchina, Ilsi è già messo al lavoro per ristrutturare la sua rosa dopo la retrocessione in LaLiga SmartBank. Il primo è intervenuto questo giovedì in conferenza stampa per scusarsi della stagione appena conclusa e offrire lepennellate del nuovo progetto sportivo. Successivamente, il club ha ufficializzato ledell’entità pucelana. Questi sono quattro dei cinque giocatori il cui contratto scade il 30 giugno e non rinnoveranno. Mentre l’espansione di Anwar sarà presto annunciata, OscarMesa,Fernndez e ...