Valentino Rossi vince la Road to Le Mans in attesa della 24h

Dalle due alle quattro ruote,non smette mai di stupire. Il 'Dottore' ha conquistato il successo in Gara 2 della 'Road to Le Mans', al volante di una BMW M4 GT3 , in coppia con Jerome Policand . Il pilota italiano ...non smette mai di stupire. Il pilota pesarese ha vinto la Road to Le Mans con la BMW M4 GT3 del Team WRT in coppia con Jerome Policand. Primo posto conquistato dopo la penalità ...Finalmente. Il Dottore centra il suo primo successo in GT3 aggiudicandosi, con la BMW M4 del team WRT condivisa con Jerome Policand, gara 2 della Road to Le Mans. 'E' fantastico, è la mia prima ...

Valentino Rossi favoloso nella Le Mans Cup: vittoria con la BMW M4 GT3 - Sportmediaset Sport Mediaset

Il “dottore” protagonista di una gara mozzafiato e di un sorpasso all’ultimo giro che ricorda i fasti della MotoGP ...Valentino Rossi ha vinto la gara di endurance Road to Le Mans, al volante della BMW M4 GT3 del Team WRT, in coppia con Jerome Policand. (ANSA) ...