Valentino Rossi | spettacolo a Le Mans | ecco la prima vittoria in GT

Prima vera e combattuta vittoria di livello internazionale con le quattro ruote per! Ha vinto Gara - 2 della Road to Le Mans , la competizione di contorno alla 24 che si è disputata in doppia corsa sia giovedì che venerdi. Per il pesarese è il terzo podio del 2023, ...A 'CASA' DIIl Dottore è il recordman incontrastato del circuito, con 7 successi (e altrettante pole position) in top class. La sua prima vittoria in assoluto arriva il 18 maggio del ...E lui Lui,, proprio in questo fine settimana di emozioni sportive, ha addirittura vinto per la prima volta da quando fa il pilota di macchine da corsa a tempo pieno.

LE MANS - Valentino Rossi, dopo aver conquistato nove titoli mondiali con le due ruote, si è dedicato alle corse in auto e, per la prima volta, nel weekend della 100esima edizione della 24 Ore di Le ...Prima vera e combattuta vittoria di livello internazionale con le quattro ruote per Valentino Rossi! Ha vinto Gara-2 della Road to Le Mans, la competizione di contorno alla 24 che si è disputata in do ...