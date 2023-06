"L'amministrazione corrotta di Biden ha informato i miei avvocati che sono stato accusato, presumibilmente nel caso fasullo delle scatole", ha scrittosul suo social network Truth aggiungendo ...7.00, incriminato ex presidenteL'ex presidente, incriminato dai procuratori federali per aver portato via documenti riservati dalla Casa Bianca. Contestati 7 reati,tra cui false dichiarazioni,cospirazione,ostacolo alla giustizia, ......per leggere anche Leggi anche Donaldincriminato per i documenti riservati di Mar - a - Lago Hollywood vs Intelligenza artificiale: sciopero contro il rischio di perdere posti di lavoro...

Usa, Trump: sono stato incriminato per i documenti riservati "Convocato in tribunale per martedì. Giorno buio per l'America" L'annuncio di Donald Trump arriva con un post sul suo social Truth fra il s ...L'annuncio di Donald Trump arriva con un post sul suo social Truth fra il silenzio del Dipartimento di Giustizia e del procuratore speciale Jack Smith che indaga sull'ex presidente Usa. Per il tycoon ...