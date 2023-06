Uomo ucciso da uno squalo mentre fa il bagno in mare | choc nel paradiso delle vacanze | la scena ripresa dai bagnanti

... 'Speronano gli yacht, ne hanno affondati tre in una settimana' Squalo tigre attacca il kayak, il pescatore vivo per miracolo: 'L'ho preso a calci ed è fuggito' VIDEO CHOCda uno squalo ...... lui bacia un'altra e conferma la rottura di Concetta Desando Delitto di Senago, perché non dobbiamo dimenticare che chi haè un, non una bestia di Iacopo MelioPer la strada vieneun giovane di 29 anni. Si chiama Luigi. La gente, terrorizzata, scappa ... Verso mezzogiorno un, Raffaele Caiazzo, suocero di entrambe le vittime, si costituisce. A ...

Uomo ucciso a coltellate a Pachino vicino Siracusa, cadavere trovato in strada dai residenti: caccia al killer Virgilio Notizie

MeteoWeb Uno squalo ha sbranato un uomo russo a Hurghada sul mar Rosso. Lo riferiscono i media egiziani e russi. “Un attacco di uno squalo nella citta’ turistica di Hurghada questo pomeriggio… Leggi ...Choc nel paradiso delle vacanze: un uomo è stato aggredito e ucciso in acqua da uno squalo. La drammatica scena è stata ripresa dai bagnanti che affollavano la spiaggia di Hurgada, ...