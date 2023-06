Uomini e cani a Odessa

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Aarrivano di nuovo i fuggiaschi dalle bombe, e ora dall’inondazione e dalle bombe. Umani e altri animali. Vorrei ospitare il racconto della mia amica Anna Golubovskaya, che sulla sua pagina di mercoledì l’ha accompagnato alle fotografie. “Mentre mi recavo al centro di adozione deialla Batteria 411, sono passata dal negozio di animali per prendere un sacco di cibo. La commessa ride: oggi sembra che mezza città abbia comprato cibo per questida noi, la porta non si è più chiusa! Il recinto del centro somiglia a un cortile di. Pieno di voci suoni e rumori. Sorrisi e lacrime tutto attorno. Tante persone,, gatti, regali portati e ordinati. Tutti abbracciano i. E li portano a casa. Ne sono rimasti non più di 20 dei 63 portati finora. L’educatore ...