Università | crescono le nuove immatricolazioni In quasi 330 000 +2 | 2% scelgono di proseguire gli studi dopo il diploma

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sono 329.817 i ragazzi per la prima volta immatricolati nelleitaliane nell’anno accademico in corso, il 2022-2023. Oltre 7.000 in più rispetto al 2021-2022 (dato di giugno dell’anno scorso), il 2,2 in più in termini percentuali. L'articolo .