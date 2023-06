Under 21 | Zanoli lascia il ritiro | il motivo

...8 giugno 2023 Secondo giorno di raduno e doppia seduta di allenamento per la Nazionale21, al ... Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Alessandro(Sampdoria); ...I pre - convocati dell'Italia per i Campionati Europei UEFA21 Portieri: Marco Carnesecchi (... Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Udinese), Alessandro(Sampdoria) Centrocampisti:...L'avventura della nazionale21 nella fase finale dell'Europeo inizia dal Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Per ... Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Alessandro(Sampdoria). ...

Zanoli lascia il ritiro dell'Italia Under 21 - ilNapolista IlNapolista

Alessandro Zanoli, terzino della Sampdoria fino al 30 giugno, ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21: ecco perché ...In casa Genoa resiste il nome di Alessandro Zanoli per la corsia di destra, dove poi si dovrà capire chi confermare tra Sabelli ed Hefti. Da capire anche il futuro di Gozzi Iweru, già di proprietà del ...