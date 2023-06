Under 20 straordinaria | prima finale mondiale della storia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Altra grande prestazione degli azzurrini di Nunziata che domenica si giocheranno il titolo iridato: sarebbe il primo titolo per la nostra baby nazionale PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un sogno da raggiungere e una vendetta da servire fredda, freddissima, a vent’anni di distanza. Questi i due obiettiviNazionale20 di Carmine Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.

Mondiali under 20. Italia in finale, battuta la Corea del sud 2-1 RaiNews

Domenica alle 23 italiane la sfida contro l'Uruguay LA PLATA (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Mai, prima di oggi, la Nazionale Under 20 aveva raggiunto ...Una punizione alla Maradona nello stadio a lui intitolato in Argentina calciata dal napoletano Pafundi a 5 minuti dalla fine regala all'Italia la finale ...