Una voce per Padre Pio 2023 | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 giugno 2023) UnaperPio: cast, ospiti, come donare e streaming Stasera, venerdì 9 giugno, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda UnaperPio, la 24esima edizione dell’evento che si tiene nella piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN). Il programma andrà in onda anche in replica, sempre su Rai 1, il 2 luglio alle ore 16. Una grande serata benefica per raccontare storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento del Santo: dare sollievo alla sofferenza umana. Alla conduzione Mara Venier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Ospiti Ma quali sono gli ospiti di UnaperPio? All’evento saranno presenti grandi artisti come Nino ...