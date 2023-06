Una vita da miliardaria sotto i riflettori non basta Dopo il video deepfake con Tom Cruise e dopo la maternità surrogata e segreta la socialite si trasforma in diva pop E lancia il suo album Icons Only in versione Barbie

... che indicavano "il digitale come responsabile dell'emissione di gas serra perquota che va ... al punto che ogni utente nel corso della suadigitale "produrrebbe tanta CO2 come quella emessa ......lasceremo presto questa, abbiamo già i capelli bianchi. Lei, invece, giovane madre con il figlio in braccio, andrà incontro al suo destino e con la prossima generazione di esseri umani vedrà...E'tragedia terribile sia per il piccolo che per entrambi i genitori che difficilmente ... In questo casi la condanna per il padre è l'evento stesso che condizionerà il resto della sua...

Addio a Guido Bodrato, una vita tra la Dc e il governo La Stampa

Viene ordinato sacerdote. Deve abbandonare una vita di preghiera e di solitudine perché eletto arcivescovo di Gniezno, succedendo allo zio Giovanni. Amministra la diocesi per quasi cinque anni. Pur ...Al via il secondo anno del progetto di Pfizer dedicato al benessere psico-fisico delle persone con storia di tumore e supportato da una coalition di oncologi, nutrizionisti, fisiatri, riabilitatori, t ...