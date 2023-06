Un viaggio nel cuore della Sardegna | tra mare e tradizioni millenarie Alla scoperta di luoghi incontaminati e sapori Per riconnetterci con noi stessi e con la natura | grazie anche alla pratica Yoga

... Green Art per dar vita a piccole opere d'arte a tema green, e La bottega dei giochi e dei giocattoli, untempo per imparare a creare dei giochi con i materiali a disposizione come si ...È unche abbiamo intrapreso insieme per molto tempo, tutti noi. Soprattutto nella mia ...di The Witcher per tutti gli episodi della terza stagione è nelle mani di Henry Cavill come vediamo...... affronta vari dossier internazionali - dall'Ucraina alla gestione dei migranti, aldi ...quindi avanti con le riforme istituzionali nella convinzione che sia finita l'era dei 'governi fatti...

Viaggio nel bar dove tutto si è fermato agli Anni 80, grazie al suo super caffè diventa bottega storica RiminiToday

Lo scrittore inglese Nick Hunt e la fotografa Rachel Cobb raccontano il mistral nel nuovo The Passenger dedicato al mar Mediterraneo ...Me lo racconta Ramil, con la certezza di chi, quel viaggio, l’ha vissuto sulla sua pelle. Mentre cerca di ricordare le tappe percorse nel lontano 1997, è seduto di fronte a me, durante un pomeriggio ...