Un posto di Procuratore capo al tribunale di L' Aquila | 13 i candidati in corsa

(Di venerdì 9 giugno 2023) L'- Partita laper ildidella Procura della Repubblica dell', che è anche sede della Procura distrettuale Antimafia dell'Abruzzo, in vista del pensionamento, imminente, del dottor Michele Renzo, nominato dal Consiglio superiore della magistratura nel 2016: sono 13 iche hanno risal bando lanciato dal Csm, tra questi diversi big con diversi pm che già lavorano nelle procure abruzzesi, ma anche autorevoli colleghi che operano in altre sedi anche fuori regione. L'incarico adella Procura delluogo abruzzese è molto ambito dal momento che il magistrato guiderà anche le indagini riguardanti le infiltrazioni mafiose in Abruzzo, fenomeno che è diventato ancora più preoccupante alla luce ...

Cronaca L'Aquila - 09/06/2023 10:22 - Partita la corsa per il posto di capo della Procura della Repubblica dell'Aquila, che è anche sede della Procura distrettuale ...