Unpotenzialmentedal punto di vista atmosferico. Vista la tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera) si verranno a creare le condizioni ideali, specie ...Unpotenzialmentedal punto di vista atmosferico. Vista la tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera) si verranno a creare le condizioni ideali, specie ...Insomma, secondo ultimi aggiornamenti ci attende un fine settimana caratterizzato da forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse che innescheranno unpotenzialmente, con ...

"Un mix esplosivo": qual è il meteo che ci aspetta nel week-end ilGiornale.it

Sarà un meteo in continua evoluzione. Bisognerà prestare massima attenzione ad alcuni forti temporali Tra il primo vero caldo di stagione e l' instabilità in quota: ecco la "terra di confine" in cui s ...L’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta dal M° Ferdinando Sulla presenterà con il Maestro Bollani il suo “Concerto Azzurro”, la suite “Un americano a Parigi” e la “Rapsodia in blu” di G. Ge ...