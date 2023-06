(Di venerdì 9 giugno 2023) Dominicsarà ai nastri di partenza degli Internazionali di Tennis Città di- G. I. Ma. Tennis Cup. Ex numero 3 del mondo edegli US Open 2020, l'austriaco giocherà sui campi del ...

... ildegli US Open 2020 sta tentando la nuova scalata. Attualmente numero 92 ATP, Thiem non vanta solo il titoloma anche altre tre finali nella categoria major (2 al Roland Garros ed 1 ...... fugati tuttavia dalle ottime prestazioni offerte dalolimpico in questo Roland Garros. ... ma anche Ruud si è avvicinato al secondodell'anno con più d'un interrogativo. La prima parte di ...Djokovic vicino al record di Roger Federer Ilserbo Novak Djokovic ha ottenuto un posto ...eguagliare il record di Roger Federer per il maggior numero di semifinali raggiunte in un Grande,...

Un campione Slam al Challenger di Perugia: wild card a Thiem SuperTennis

Dominic Thiem sarà ai nastri di partenza degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Ex numero 3 del mondo e campione ...Dominic Thiem sarà ai nastri di partenza degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Ex numero 3 del mondo e campione degli Us Open 2020, l’austriaco giocherà sui campi del T ...