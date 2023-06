Un weekend insulle tracce di storia, cultura e ambiente. Il 10 e 11 giugno Perugia e Spello si preparano a una due giorni speciale. Nel capoluogo umbro si tiene la manifestazione Perugia1416, rievocazione ...... che propone giornate all'insegna dei colori e dei profumi della pianta, mentre circa nello stesso periodo, in, si tiene una piccoladella Lavanda presso l'azienda ' Il Lavandeto di ......per aver dato lustro all'qualificandosi prima alle finali dei Campionati Studenteschi Regionali e guadagnandosi l'accesso ai Campionati Studenteschi Nazionali svolti in occasione della...

Umbria in festa: il Quattrocento a Perugia e Infiorate a Spello - Il ... Il Sole 24 ORE

Perugia, 9 giu. (askanews) - Un weekend in Umbria sulle tracce di storia, cultura e ambiente. Il 10 e 11 giugno Perugia e Spello si preparano a una due giorni speciale. Nel capoluogo umbro si tiene la ...Il sindaco in persona li ha voluti premiare. Parliamo degli studenti della media Foscolo che si sono distinti nel volley maschile e femminile, conquistando la vittoria nei campionati studenteschi regi ...