Ultrà allo stadio | a volte il terrore corre davvero sul filo…

Leggi su formatonews

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il tifospesso è sinonimo di spettacolo ma non sempre. Ainfatti il troppo calore di alcunipuò essereesagerato e portare a situazioni che vanno decisamente oltre le righe ed è propria in una di queste occasioni, che è successa una cosa incredibile… La situazione che vi raccontiamo stavolta, non è recentissima e non riguarda direttamente il calcio nostrano, ma vogliamo comunque parlarvene perchè fu una situazione in cui si è veramente rischiata la tragedia – e non stiamo parlando di stadi appartenenti a campionati di calcio di secondo ordine. Ci troviamo infatti in Eredivisie, ovvero in quello che è il campionato di serie A olandese. La partita di cui vi parliamo è stata giocata nel 2021 e vide le squadre del NEC Nijmegen e il Vitesse. La gara è ...