Ultime Notizie – Trump incriminato per mancata restituzione documenti riservati

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 giugno 2023) Donaldè statoin relazione aiclassificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato come Presidente, ha annunciato lui stesso sui social ieri sera. “La corrotta Amministrazione Biden ha informato il mio legale che sono stato, a quanto pare sulla ‘bufala degli scatoloni’. Non avrei mai ritenuto possibile che una cosa così potesse accadere a un ex Presidente degli Stati Uniti…sono un uomo innocente”, ha scritto su Truth.dovrà comparire di fronte a una corte federale a Miami martedì pomeriggio. L’indagine aperta più di un anno fa sunon riguarda solo irimasti in mano sua, a sua conoscenza, ma anche il suo aver ignorato le richieste formali a restituire tutto il materiale ...