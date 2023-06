Ultime Notizie Roma del 09-06-2023 ore 20 | 10

(Di venerdì 9 giugno 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione dopo dell’Ucraina è un punto di svolta mentre ti registrano forti esplosioni a carkit nella parte orientale del paese in donbass si è rifatto iniziata la controffensiva di Kiev Sono in corso battaglia e brutali nel donec’k per gran parte occupata tu si fa sapere il presidente ucraino zielinski ma stiamo vedendo dei risultati secondo blogger russi l’esercito ucraino sarebbe avanzando a Napoli già e d’allarme per la centrale nucleare che prende acqua di raffreddamento dal del flusso della i Salvatori sarebbero scesi ai livelli di guardia dopo la distruzione dell’impianto intanto l’Armata di Putin continua a bombardare la regione alluvionata di Carson scrive su telegram zielinski che ieri ha visitato la zona della commissione Ue servono indagine ...

Se la storia del ban di PewDiePie può sembrare curiosa, aspettate di scoprire cos'è successo nellegiornate su Twitch , in particolare dopo l'aggiornamento alle politiche sulle sponsorizzazioni in diretta. Il giorno 6 giugno 2023, infatti, la piattaforma aveva distribuito delle nuove linee ...Fino a 30 euro in più alle famiglie per ogni figlio orfano, ma anche una nuova piattaforma per verificare subito eventuali ricalcoli e conguagli. Sono le novità che scattano da oggi con il pagamento ...L'area del ponte Tibaldi , frequentata soprattutto da sportivi e famiglie, diventa più green grazie alla piantumazione di 130 tigli. Oggi il sindaco di Benevento Clemente Mastella si è recato sul ...

Il pilota giapponese analizza l'andamento delle prime gare stagionali e lancia la sfida in vista del Gran Premio del Mugello: "La vittoria di Rins dimostra che la moto non è affatto male" ...Pesano inflazione e tassi. Ad aprile la produzione industriale è calata dell’1,9 per cento rispetto a marzo. Ma nei prossimi mesi l'attuazione del Piano europeo potrebbe controbilanciare gli effetti ...