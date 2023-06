Ultime Notizie Roma del 09-06-2023 ore 14 | 10

(Di venerdì 9 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio Papa Francesco ha riposato durante la notte lo ha detto il portavoce Vaticano Matteo Bruni spiegandole medica informa che il quadro clinico è un progressivo miglioramento è il decorso post operatorio regolare dopo aver fatto colazione sua Santità iniziata immobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona c’ho gli ha consentito la lettura dei quotidiani la ripresa iniziale del lavoro d’omicidio di Giulia Tramontano potrebbe cambiare l’ipotesi dell’accusa se al momento dell’uccisione della donna incinta di 7 mesi fosse iniziato il travaglio da punto di vista giuridico infatti la posizione piccolo Thiago potrebbe essere modificata lo spiega l’avvocato Giovanni Cacciapuoti legale della famiglia della vittima lasciando l’istituto di medicina legale di Milano ...

Il ministero della Difesa di Mosca afferma che le forze russe hanno respinto almeno sei attacchi ucraini nelle24 ore: due nella provincia di Zaporizhzhia e quattro in un'area di confine tra questa e la provincia di Donetsk. Lo riferisce l'agenzia Tass. .Un passaggio da una fase elastica a una inelastica, ossia con possibili fratturazioni: sono i cambiamenti della crosta della caldera dei Campi Flegrei identificati dalla ricerca pubblicata sulla

E’ il 6 aprile 1968. In Bulgaria si sta giocando l’andata dei quarti di finale della Coppa Europa per Nazioni. Dopo la fase a gironi le otto squadre rimaste si affrontano in partite di andata e ritorn ...Colpo di mercato del Werder Brema: il club della Bundesliga ha ufficializzato l'arrivo di Naby Keita. Il 28enne centrocampista guineano arriva a parametro zero, dopo aver disputato l'ultima stagione i ...