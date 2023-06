Ultime Notizie Roma del 09-06-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Crimea i vertici militari russi stanno valutando una ritirata verso l’interno della penisola occupata lo scrive su telegram la vice ministra della Difesa Ucraina Anna Amalia la viceministra si domanda perché le forze russe equipaggiando linee difensive in profondità con i così detti denti di Drago a una certa distanza dalla tua linea di contatto in particolare ci sono informazioni sulla loro installazione me la direzione di perekop aggiunge la risposta a questa domanda è semplice l’installazione di barriere di cemento denti di Drago indica che i vertici militari della Federazione Russa stanno valutando una ritirata verso le frontiere più lontane in particolare in profondità nella temporaneamente occupata nel frattempo è probabile che i soldati russi in prima linea ...