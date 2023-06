Ultime Notizie Roma del 09-06-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 giugno 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio essenziale mantenere l’integrità del bacino di raffreddamento della centrale del canale di scarico della centrale nucleare zaporizhia ha dichiarato il direttore generale dell’agenzia internazionale per l’energia atomica per Marino grossi Dopo l’esplosione della Dica dica che rifornisce di acqua alla centrale come si legge sul sito dell’Aia l’ocarina deve vincere la guerra per l’Unione Europea fare un colpo fatale secondo grado gli estremi raggiunge che l’invasione russa è stato un passo premeditato di Putin morti inondazioni per l’onda di piena del fiume dinipro chiedere di che ha distrutta di Nova kakhovka è arrivata nel Mar Nero portando con sé anche un enorme chiazza di petrolio allagata anche la casa-museo della pittrice raico meloni riceve oggi presidente znakomity ...