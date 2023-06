Ultime Notizie – Maternità surrogata | Fratelli d’Italia condannato per uso foto di due papà con bimbo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Dopo sette anni di battaglia, il Tribunale di Roma haa risarcire una coppia dicanadesi per i manifesti contro la gestazione per altri. Una vicenda che risale al 2016 quando il partito di Giorgia Meloni utilizza, senza autorizzazione, unacon duee il loro bambino appena nato ritratti in sala parto per un manifesto contro la. Sopra c’era scritto: “Lui non potrà mai dire mamma” e più sotto “i diritti da difendere sono quelli del bambino”. Ma quell’immagine, scattata due anni prima da unagrafa professionista, era coperta da copyright. La coppia si è quindi rivolta agli avvocati Michele Giarratano e Cathy La Torre di Gay Lex che alla fine sono riusciti a spuntarla. ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...La Russia ha usato droni iraniani "nellesettimane per colpire Kiev. La partnership militare fra Russia e Iran si sta rafforzando", afferma il portavoce del consiglio per consiglio per la ...Stop al Far West degli affitti brevi. Chi prenota su Airbnb, Booking e piattaforme simili dovrà soggiornare nei Comuni turistici per almeno due notti. In arrivo anche un codice ...

Ucraina, ultime notizie. Usa verso nuovi aiuti da 2 miliardi. Kiev, colpito ospedale in regione ... Il Sole 24 ORE

Oggi, 9 giugno, è uscito il singolo “La discoteca italiana” che vede collaborare Orietta Berti e Fabio Rovazzi. La canzone è accompagnato da un video che, disponibile su YouTube, conta della partecipa ...Giovani ragazze rumene costrette a prostituirsi da loro connazionali, e per questo venendo continuamente minacciate, sottoposte a violenze psicologiche e anche a percosse. Un “ giro ” che si sarebbe s ...