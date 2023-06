Ultime Notizie – “Gran finale per Viva Rai 2 Seconda stagione? Chi può dirlo”

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Nell’ultima puntata abbiamo detto solo banalità. E’ stato unmolto bello”. Così Rosario Fiorello ai giornalisti sull’ultima puntata di ‘Rai 2!’ andata in onda questa mattina. “Quello che mi ha fatto molto molto piacere è stato qualche applauso proveniente dai condomini”, ammette candido dopo le polemiche che ci sono state per l’allestimento della trasmissione in via Asiago a Roma, sede di Rai Radio 2. Fiorello ha confessato che del programma gli “rimarrà l’aspetto umano”. Lo showman si è stupito di aver trovato un gruppo incredibile, “veramente una famiglia, non è sempre così”. Sui suoi co-conduttori Fabrizio Biggio e Mauro Casciari ha detto che sono stati una scoperta. “Biggio è unde professionista, è un attore consumato bravissimo. Magari aveva bisogno di trovare un’altra strada e credo che ...

Il Paris Air Show - dedicato alleinnovazioni e alle tecnologie emergenti nel campo degli eVtol - riunisce i protagonisti del settore, impegnati in una tre giorni di discussioni sullo stato ...Da qualche settimana, l'app di ChatGPT per iOS è disponibile anche in Italia . OpenAI nelleore ha diffuso un importante aggiornamento per il client, che si arricchisce con tante importanti novità per i possessori di iPhone . L'esperienza di utilizzo, nello specifico, è stata resa più ...'Per me Piero De Luca ha lavorato bene', si è fatto scappare il sindaco Gaetano Manfredi . A raccontarlo sono quelli che gli stanno davvero vicini, che fanno parte della sua segreteria politica e che ...

Il libro documenta le principali trasformazioni della città storica degli ultimi cinque secoli e il recente avvio dei processi di recupero edilizio e urbanistico, auspicio di una adeguata trasmissione ...Un percorso veloce e lineare, fino al debutto in prima squadra: il 22 maggio del 2022 sostituisce Pereyra nell'ultima gara di campionato, vinta per 4-0 sulla Salernitana. La gestione tra Udinese e ...