Ultime Notizie – “Esclusa collaborazione con Claudio Lippi”

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Alcune affermazioni diriportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo dicon il conduttore“. E’ quanto si legge in una nota di Viale Mazzini diramata a seguito dell’intervista, concessa a La Stampa, nella qualeha affermato: “Basta con i gay e la propaganda di Fazio, serve il linguaggio popolare di Giorgia”, aggiungendo che in televisione è necessario uno stop con la “Kultura copn la K” e ci devono essere “meno gay e gaie”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Ma nelleore si è fatto sotto il Milan che oltre alla Champions può garantire un ingaggio ... Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le9 giugno 2023Ma le belleper il piccolo Michele non sono finite: il bambino è infatti tornato a scuola. Paola Caruso lo ha raccontato come al solito su Instagram, pubblicando una foto del bimbo sorridente:...Le truppe polacche o di altri Paesi schierate sul terreno in L'ipotesi dell'ex segretario generale dell'Alleanza, il danese Anders Fogh Rasmussen , è definita 'sorprendente' dal presidente dell'...

Biometano: è in Italia (Vicenza) il più grande impianto d’Europa Un’importante rivoluzione green sono gli impianti di biometano, che negli ultimi anni in Europa si sono moltiplicati sempre di più. Ma ...L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. A centrocampo si registra una brusca franata per Mattia Viviani, mediano classe 2000 in forza al Benevento. L’ ...