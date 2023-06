Ultime Notizie – “Edizione piena di eventi e un’auto a guida autonoma”

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Senza lo spirito, il carattere, la capacità di emozionarsi della gente d’Italia non potrebbe esistere 1000 Miglia”. Così Beatrice Saottini, presidente di 1000 Miglia S.r.l, a margine della conferenza stampa di presentazione della “Corsa più bella del mondo” che torna da martedì 13 a sabato 17 giugno. “Un’particolarmente densa di: innanzitutto dura cinque giorni, anziché quattro come normalmente accade – fa sapere Saottini – Venerdì 16 è dedicato al Parma-Milano passando nella zona del basso Piemonte orientale (un tratto che dal ‘47- ‘48 non veniva percorso) e fa tappa a Milano per poi ripartire il giorno dopo in direzione Bergamo Brescia per festeggiare questo evento di capitale della cultura”. “Festeggiamo anche i 100 anni dell’aeronautica e domenica 11 inauguriamo il villaggio 1000 miglia di Piazza della Vittoria con due ...

La Russia ha usato droni iraniani "nellesettimane per colpire Kiev. La partnership militare fra Russia e Iran si sta rafforzando", afferma il portavoce del consiglio per consiglio per la ...Stando a quanto riportano le, ora diversi condomini, al termine della stagione invernale e con bollette gas ricevute di importi differenti dalle aspettative, stanno iniziando a ...Domenica i media russi parlavano dell'inizio della controffensiva, nelleore si sono accodati anche i media internazionali. Pesanti scontri a Zaporizhzhia ma al momento non ci sono grandi rischi per la centrale nucleare La Bbc ha citato un alto funzionario della ...

Ucraina, ultime notizie. Usa verso nuovi aiuti da 2 miliardi. Kiev, colpito ospedale in regione ... Il Sole 24 ORE

“L’ultima notte di amore”, il film di Andrea Di Stefano con protagonista Pierfrancesco Favino, presentato all’ultima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino e che in Italia ha ...Lamezia Terme - Rinviata a domani alle ore 17:30, in seconda convocazione, la seduta del Consiglio comunale prevista per oggi alle 15:30. Al momento della conta, presenti 10 consiglieri, assenti 15. I ...