Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 9 084 casi e 108 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 9 giugno 2023) Scendono i contagi e iin. Nelladal 2 al 9 giugno si sono registrati 9.084 nuovi contagi di-19 in calo del 31,2% rispetto allaprecedente (quando erano 13.208). Sono stati 108 i decessi in 7 giorni, in flessione del 13,6% rispetto allaprecedente (quando erano 125). Sono i dati delle del ministero della Salute, che fotografano l’andamento della situazione epidemiologica di-19. Scende al 4,4% il tasso di positività per-19 innell’, rispetto ai 7 giorni precedenti in cui si attestava a quota 5,4%. E’ quanto emerge dal ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleIl ministero della Difesa di Mosca afferma che le forze russe hanno respinto almeno sei attacchi ucraini nelle24 ore: due nella provincia di Zaporizhzhia e quattro in un'area di confine tra questa e la provincia di Donetsk. Lo riferisce l'agenzia Tass. .

ROMA – Il campionato di Serie A ha visto la sua ultima giornata in scena una settimana fa, ma rimane ancora un verdetto da assegnare: Spezia e Verona, infatti, si affronteranno sul campo neutro del ...Dopo l’esperienza in RAI, per Carlo Fuortes si apre la porta del Tribunale di Roma. L’ex Amministratore Delegato dell’emittente pubblica, infatti, sarà processato per “omicidio colposo”, per la morte ...